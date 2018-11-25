Британцев пригрозили привлечь к ответственности за котов-вегетарианцев

СЕГОДНЯ 07:00 2018-11-25T07:00:53+03:00

Зоозащитники в ужасе от того, что на прилавках Соединенного Королевства стало появляться все больше кошачьего корма без содержания животного белка

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Британские борцы за права животных бьют тревогу - на прилавках страны стало появляться все больше кошачьих консервов для вегетарианцев. Речь идет о корме, в составе которого отсутствует животный белок. Вместо него производители добавляют в продукцию протеин, кукурузу, злаки и синтетически генерированные аминокислоты.

Сотрудники Королевского общества по защите животных от жестокости решили напомнить своим соотечественникам, что кошки являются плотоядными хищниками, а потом остро нуждаются в мясе. Его отсутствие в рационе может вызвать потерю веса животного и серьезно сказаться на его здоровье.

А за это уже в Британии можно будет привлечь хозяина питомца к ответственности. Ведь, по мнению зоозащитников, так называемая вегетарианская диета является фактически издевательством над животными. И если собаки еще могут спокойно существовать при таком рационе, поскольку они всеядны, то кошки - категорически нет, говорится на сайте организации.

Стоит отметить, что в России многие люди также борются за права животных, однако порой это переходит все границы разумного. Сайт kp.ru публиковал материал спецкора "КП" Ульяны Скойбеды, которая пыталась выяснить, зачем наши зоозащитники воруют собак.