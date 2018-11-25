Трамп выразил готовность закрыть границу с Мексикой, чтобы остановить нелегальную миграцию
США готовы полностью закрыть границу с Мексикой, если это будет необходимо для предотвращения нелегальной миграции. Об этом американский лидер Дональд Трамп заявил на своей странице в Твиттер.
«Мигрантов не пропустят через южную границу до тех пор, пока их устремления не получат одобрение суда в индивидуальном порядке. Мы пустим только тех, кто прибывает в страну легально», - написал Трамп.
По словам президента, единственной политикой по отношению к нарушителям миграционного режима будет «Выявление и задержание»: раньше американские власти зачастую отпускали на свободу пойманных нелегалов в ожидании решения суда – последние, как правило, не утруждали себя явкой на заседание и годами могли избегать депортации.
«Все останутся в Мексике. Если потребуется, мы закроем южную границу. Не ни единого шанса, что после десятилетий злоупотреблений США будут и дальше мириться с этой затратной и опасной ситуацией», - добавил Трамп.
Напомним, усиление миграционного контроля и строительство заграждений на границе с Мексикой было одним из ключевых предвыборных обещаний Трампа.
В последнее время ситуация на границе с Мексикой значительно обострилась после того, как к ней прибыл многотысячный караван мигрантов из беднейших стран Центральной Америки – Гватемалы, Гондураса и Сальвадора.
Для помощи американским пограничникам к границе перебросили армейские подразделения. В то же время судьба самих мигрантов остается довольно туманной. Ранее газета Washington Post сообщила, что власти Мексики приняли предложение Трампа разместить нелегалов у себя, пока суды в США будут решать вопрос о предоставлении убежища.
Однако позже сенатор от партии «Морена» и будущая глава МВД в формируемом новом правительстве Мексики Ольга Санчес Кордеро опровергла информацию о якобы достигнутой договоренности.
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