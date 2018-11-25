ВМС Украины обвинили Россию в агрессивных действиях в Керченском проливе

СЕГОДНЯ 11:59 2018-11-25T11:59:05+03:00

В Киеве заявили, что проводили «плановый переход» своих военных кораблей из Одессы в Мариуполь

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Военно-морские силы Украины обвинили Россию в «агрессивных действиях» в Керченском проливе. Соответствующий релиз был опубликовано на сайте ведомства.

Украинская сторона заявила, что ее малые артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», а также рейдовый буксир «Яны Капу» осуществляли «плановый» переход из Одессы в Мариуполь. Утверждается, что в Керченском проливе российские пограничные корабли совершили против них «откровенно агрессивные» действия.

По данным ВМС Украины, российский пограничный сторожевой корабль «Дон» якобы протаранил буксир «Яны Капу», из-за чего у последнего поврежден главный двигатель, обшивка, леерное ограждение, а также потерян спасательный плот.

Ранее крымское погрануправление ФСБ сообщило, что в территориальные воды РФ незаконно вторглись три украинских корабля, которые направились в Керченский пролив, выполняя опасные маневры и игнорируя призывы российской стороны прекратить неправомерные действия.

В ВМС Украины заявили, что заранее уведомляли о проходе своих военных кораблей в соответствии с международными нормами безопасности судоходства. Однако в ФСБ эту информацию не подтверждают. Более того, в Керченском поливе действует разрешительный порядок прохождения и стоянки судов, который утверждается капитаном российского порта. Соответствующая заявка Киева на проход кораблей не поступала.