Европарламент поддерживает проект соглашения по Brexit

СЕГОДНЯ 12:33 2018-11-25T12:33:51+03:00

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Европарламент поддерживает проект соглашения о выходе Великобритании из Евросоюза. Об этом заявил председатель ЕП Антону Таяни, прибывший в воскресенье на внеочередной саммит ЕС по вопросам Brexit.

По его мнению, текущая версия соглашения выгодна как Брюсселю, так и Лондону.

«Европарламент выступает за это соглашение. Соглашение хорошее для обеих сторон», - отметил Таяни.

Проект соглашение о Brexit представляет собой внушительный документ из 585 страниц, работа над которым шла почти два года. Предполагается, что договор будет регулировать отношения Лондона и Брюсселя после того, как Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.

В то же время за пределами документа остался один из ключевых вопросов Brexit – гарантия отсутствия жесткой границы между входящей в ЕС Республикой Ирландия и Северной Ирландией в составе Соединенного королевства. Переговорщики просто отложили эту проблему, письменно обязавшись найти решение до 1 июля 2020 года.

Согласно соглашению, в течение всего двухлетнего переходного периода после Brexit Великобритания будет выполнять все обязанности страны ЕС, соблюдать нормы общего европейского рынка и платить взносы в бюджет сообщества (около 13 млрд фунтов в год). Зато Лондон полностью потеряет возможность влиять на систему принятия решений в Евросоюзе.

В воскресенье лидеры 27 остающихся в ЕС стран должны утвердить проект соглашения, после чего пройдет переговоры с премьер-министром Великобритании Тереззой Мэй о дальнейших шагах. Для вступления документа в силу, его должны одобрить два парламента – европейский и британский.

По мнению российского постпреда при ЕС Владимира Чижова, с последним пунктом весьма вероятно возникнут сложности: внутри Великобритании сильна оппозиция Мэй и ее невнятным решениям по Brexit, причем как среди ее политических противников, так и среди однопартийцев-консерваторов.