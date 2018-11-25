2018-11-25T10:44:22+03:00
В мире

Постпред РФ при Евросоюзе предрек Терезе Мэй «невеселое рождество» из-за соглашения по Brexit

По мнению Владимира Чижова, достигнутые компромиссы с Брюсселем с высокой вероятностью не будут одобрены британским парламентом
Денис СУХОВ
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Британский премьер Тереза МэйБританский премьер Тереза МэйФото: REUTERS
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Лондону и Брюсселу пока рано радоваться достигнутым компромиссам по соглашению о выходе Великобритании из Евросоюза. Такое мнение выразил постпред России при ЕС Владимир Чижов.

Дипломат напомнил, что в силу внутриполитических причин, британской стороне потребовалось более полугода, чтобы консолидировать свою позицию по самому сложному вопросу Brexit – границе между Республикой Ирландия и Северной Ирландией. Наконец, 14 ноября премьер-министр королевства Тереза Мэй убедила свое правительство принять предложенный Брюсселем вариант, согласно которому Северная Ирландия временно останется в Таможенном союзе и едином рынке с ЕС.

«Теперь лидеры ЕС могут утвердить «соглашение о выходе», что, скорее всего, и произойдет на специально созываемом для этого заседании Евросовета. Однако все понимают, что радоваться рано: документ должен быть утвержден еще и двумя парламентами, европейским и британским», - напомнил Чижов.

Достигнутые договоренности не устраивают не только парламентскую оппозицию Мэй. Даже многие ее однопартийцы сомневаются, что это лучшая «сделка» по Brexit, которую может получить Лондон.

«Голосование предстоит в декабре, и, боюсь, с немалой долей вероятности можно предположить, что Рождество в этом году у Терезы Мэй будет невеселое», - цитирует Чижова РИА Новости.

Внеочередной саммит остающихся в ЕС 27 государств состоится в воскресенье в 11:30 мск. Участникам встречи предстоит одобрить проект соглашения об условиях выхода Великобритании из объединения. После этого европейские лидеры проведут переговоры с Терезой Мэй касательно «последующих шагов», рассказал глава Евросовета Дональд Туск.

Ранее Тереза Мэй заявила, что в ходе переговоров с испанской стороной удалось гарантировать распространение условий соглашения по Brexit на Гибралтар. Премьер заверила, что позиция Лондона относительно суверенитета над этой территорией не менялась и меняться не будет.

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