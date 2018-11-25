От химической атаки в Алеппо пострадало свыше ста человек

Когда захваченные «мирными террористами» сирийские города неизвестно кто травит ядовитым газом, Запад начинает истерику, обвиняя во всём Дамаск и Москву. Ведь эти провокации «совершенно случайно» происходят аккурат накануне наступления правительственных войск, после чего НАТО наносит ракетно-бомбовые «удары возмездия»… но не по боевикам, а по республиканской армии. А вот когда жертвами химатаки становятся жители уже освобожденных сирийских селений, «мировое сообщество» почему-то молчит.

Именно это произошло в ночь на воскресенье под Алеппо. Ситуация в районе крупнейшего городе страны неспокойная, соседняя провинция Идлиб остаётся одним из последних крупных анклавов, где до сих пор хозяйничают боевики. Запад любит называть их «демократической оппозицией», но на деле речь идёт о группировке «Хайат Тахрир Аш-Шам» (бывшая «Джебхад-ан-Нусра, запрещённая в РФ экстремистская организация — Ред.). Мобильная диверсионная группа этих террористов выдвинулась к Алеппо и обстреляла северо-западные кварталы города миномётными снарядами с отравляющими веществами. Пострадало свыше сотни мирных жителей, в том числе больше десятка детей.

— По предварительным данным (подтверждённым, в частности, симптомами отравления у пострадавших), снаряды начинены хлором, — сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Для оказания помощи раненым прибыли российские военные медики. Их сопровождают боевые машины радиационной и биологической разведки, чтобы вовремя засечь запрещённое оружие, если боевики вновь попытаются его применить.

КСТАТИ

Почему Россия помогает Сирии

Недавно лидер Сирии Башар Асад вернул Франции орден Почетного легиона. 17 лет назад эту награду ему вручил лично тогдашнй президент республики Жак Ширак. Но теперь тот же Запад объявил Асада диктатором, а 14 апреля после обвинений в организации мифической химатаки нанес ракетные удары по пригородам Дамаска. Впрочем, конфликт в этой стране длится уже так долго, что многие и вовсе забыли, а с чего вообще все началось и зачем там присутствует Россия (подробности)