Пушков заявил, что Порошенко лично отдал приказ нарушить границу России
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков уверен, что президент Украины Петр Порошенко лично отдал приказ кораблям Военно-морских сил (ВМС) незалежной нарушить российскую границу. При этом сенатор назвал действия украинских судов «намеренной провокацией».
«Не приходится сомневаться, что приказ поступил напрямую от президента Порошенко. Такие вещи без ведома и согласия, и без инициативы, я думаю, главы государства не осуществляются. И полагаю, что это действительно намеренная провокация, которая имеет несколько целей», - сказал Пушков в эфире телеканала «Россия-24».
По мнению политика, таким образом Порошенко хочет поднять свой рейтинг, ведь в следующем году на Украине намечаются президентские выборы. Кроме того, российский сенатор не исключил, что провокация могла быть ответом Киева на успешный саммит в Стамбуле, в рамках которого президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган приняли участие в церемонии открытия газопровода «Турецкий поток».
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в воскресенье утром, 25 ноября, три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу РФ, вошли во временно закрытую российскую акваторию и продолжили двигаться по направлению к Керченскому проливу.
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