Экс-глава Nissan Карлос Гон отрицает все обвинения в свой адрес
В воскресенье, 25 ноября, появилась информация о том, что бывший глава совета директоров автоконцерна Nissan Карлос Гон, которого ранее на этой неделе арестовали в Токио по подозрению в нарушении японского финансового законодательства, отрицает все обвинения в свой адрес.
По некоторым данным, на допросах бизнесмен заверяет, что не намеревался занижать информацию о собственных выплатах, передает японское общественное телевидение NHK. Между тем более подробной информации по этому поводу у журналистов в настоящее время нет.
Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, Карлос Гон и еще один член совета директоров компании Nissan Грег Келли были арестованы в минувший понедельник, 19 ноября. По данным токийской прокуратуры, Гон занижал собственные доходы для уклонения от уплаты налогов.