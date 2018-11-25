Экс-глава Nissan Карлос Гон отрицает все обвинения в свой адрес

СЕГОДНЯ 17:51 2018-11-25T17:51:52+03:00

По некоторым данным, на допросах бывший председатель совета директоров автоконцерна заверяет, что не занимался фальсификацией финансовых данных

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В воскресенье, 25 ноября, появилась информация о том, что бывший глава совета директоров автоконцерна Nissan Карлос Гон, которого ранее на этой неделе арестовали в Токио по подозрению в нарушении японского финансового законодательства, отрицает все обвинения в свой адрес.

По некоторым данным, на допросах бизнесмен заверяет, что не намеревался занижать информацию о собственных выплатах, передает японское общественное телевидение NHK. Между тем более подробной информации по этому поводу у журналистов в настоящее время нет.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, Карлос Гон и еще один член совета директоров компании Nissan Грег Келли были арестованы в минувший понедельник, 19 ноября. По данным токийской прокуратуры, Гон занижал собственные доходы для уклонения от уплаты налогов.