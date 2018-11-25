Чехия планирует сократить число российских дипломатов в Праге

25 Нояб. 22:36 2018-11-25T22:36:12+03:00

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В воскресенье, 25 ноября, глава МИД Чехии Томаш Петржичек заявил, что в настоящее время его ведомство обсуждает с российской стороной вопрос о сокращении персонала посольства РФ. По его словам, количество российских дипломатов и техперсонала «должно соответствовать размерам такой страны, как Чехия».

Кроме того, Прага хочет добиться сокращения числа автомобилей, принадлежащих диппредставительству нашей страны. «Мы ведем с российской стороной диалог об общем числе дипломатов в Праге. Одной из тем также является снижение количества зарегистрированных машин российского посольства, которое очень велико. Мы можем лишь предполагать, для чего эти машины используются», - сказал Петржичек в интервью пражской газете Pravo.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, новый чешский министр иностранных дел Томаш Петржичек на днях назвал Россию «угрозой» для своей страны и других государств-членов ЕС. При этом он, конечно же, не привел никаких аргументов, подтверждающих якобы исходящую из РФ опасность.