2018-11-26T00:39:08+03:00
Политика

ФСБ: Задержаны три украинских корабля

Раненым во время задержания украинским морякам оказывается медпомощь
Александр КОЦ@sashakots
Поделиться:
Комментарии: comments23
Фото: Погрануправление ФСБ России по Республике КрымФото: Погрануправление ФСБ России по Республике Крым
Изменить размер текста:

Федеральная служба безопасности сообщила, что корабли ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», нарушившие границу России были задержаны. Для остановки нарушителей было применено оружие, в результате чего трое украинских военнослужащих получили ранения.

«Нарушившие сегодня утром государственную границу России суда ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» в 19.00 25 ноября осуществили очередную попытку незаконных действий в пределах территориального моря РФ», - говорится в официальном сообщении Центра общественных связей ФСБ России. - На законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ РФ и Черноморского флота РФ о немедленной остановке не реагировали, совершали опасное маневрирование. С целью принудительной остановки украинских военных кораблей применено оружие. В результате в территориальных водах РФ в Черном море все три судна ВМС Украины задержаны. Трем раненым военнослужащим ВС Украины оказана медицинская помощь. Угрозы их жизни нет».

Ранее корабельная группа ВМС Украины, нарушив российскую границу, пыталась прорваться в Азовское море без соответствующего оформления, заявок и очередности прохождения под Крымским мостом. Украинские моряки опасно маневрировали в Черном море, в результате чего на время пришлось перекрыть Керченский пролив. Катера продолжали провоцировать российских военных и было принято решение задержать дебоширов.

«Следует отметить, что украинской стороне известен порядок прохождения военных кораблей через территориальное море РФ и по Керчь-Еникальскому каналу. Этот порядок уже ранее использовался ими для осуществления мирного прохода», - подчеркнули в ЦОС ФСБ.

Морская провокация Украины.Украина решила поиграть с Россией в морской бой?

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Вторая группа украинских катеров перестала прорываться к Керчи и ушла назад после ареста пограничниками первой группы

Сюжет с попыткой прорыва украинских бронекатеров из Чёрного моря в Азовское получил неожиданное развитие. Напомним, первая группа из трёх кораблей («Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу») днём 25 ноября вторглась в 12-мильную акваторию прибрежных российских вод и попыталась пройти Керченским проливом. В общем-то, сделать это можно было совершенно легально — достаточно было официально заявить о своём желании пограничной службе РФ, поскольку разрешение на проход через Керченский пролив по морскому праву носит уведомительный характер. (подробности)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
США применили слезоточивый газ против нелегалов на границе с Мексикой
Тренер Татьяна Тарасова обвинила СМИ в травле фигуристки Медведевой
В работе YouTube снова случился масштабный сбой
В польские магазины поступил кокаин в коробках с бананами
На «Детском Евровидении - 2018» победила 13-летняя девочка из Польши
Чехия планирует сократить число российских дипломатов в Праге
Более 110 человек пострадали при землетрясении на ирано-иракской границе
Спектакль с Владимиром Этушем отменили из-за состояния его здоровья
Кудрин представил прогноз по курсу рубля на 2019 год
Террористы при химатаке в Алеппо использовали самодельные мины
В Средиземное море вошла ударная группа десантных кораблей США
В Калифорнии локализовали самый крупный природный пожар в истории штата
Новым главой Генштаба армии Израиля стал генерал-десантник Авив Кохави
На границе Украины и Польши усилили меры безопасности из-за протестов
Британский парламент получил доступ к внутренним документам Facebook
Трамп похвалил себя за снижение мировых цен на нефть
Российские Су-25 патрулируют Керченский пролив из-за провокации Украины
Экс-глава Nissan Карлос Гон отрицает все обвинения в свой адрес
Пушков заявил, что Порошенко лично отдал приказ нарушить границу России
Евродепутат от Чехии объяснил слова главы МИД республики о «российской угрозе»
Лавров заявил, что противники «Северного потока - 2» хотят понравиться США
Туск пообещал, что ЕС и Британия «останутся лучшими друзьями»