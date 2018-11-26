ФСБ: Задержаны три украинских корабля

СЕГОДНЯ 00:27 2018-11-26T00:39:08+03:00

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Федеральная служба безопасности сообщила, что корабли ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», нарушившие границу России были задержаны. Для остановки нарушителей было применено оружие, в результате чего трое украинских военнослужащих получили ранения.

«Нарушившие сегодня утром государственную границу России суда ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» в 19.00 25 ноября осуществили очередную попытку незаконных действий в пределах территориального моря РФ», - говорится в официальном сообщении Центра общественных связей ФСБ России. - На законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ РФ и Черноморского флота РФ о немедленной остановке не реагировали, совершали опасное маневрирование. С целью принудительной остановки украинских военных кораблей применено оружие. В результате в территориальных водах РФ в Черном море все три судна ВМС Украины задержаны. Трем раненым военнослужащим ВС Украины оказана медицинская помощь. Угрозы их жизни нет».

Ранее корабельная группа ВМС Украины, нарушив российскую границу, пыталась прорваться в Азовское море без соответствующего оформления, заявок и очередности прохождения под Крымским мостом. Украинские моряки опасно маневрировали в Черном море, в результате чего на время пришлось перекрыть Керченский пролив. Катера продолжали провоцировать российских военных и было принято решение задержать дебоширов.

«Следует отметить, что украинской стороне известен порядок прохождения военных кораблей через территориальное море РФ и по Керчь-Еникальскому каналу. Этот порядок уже ранее использовался ими для осуществления мирного прохода», - подчеркнули в ЦОС ФСБ.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/679351" frameborder="0"></iframe> Морская провокация Украины.Украина решила поиграть с Россией в морской бой?

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Вторая группа украинских катеров перестала прорываться к Керчи и ушла назад после ареста пограничниками первой группы

Сюжет с попыткой прорыва украинских бронекатеров из Чёрного моря в Азовское получил неожиданное развитие. Напомним, первая группа из трёх кораблей («Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу») днём 25 ноября вторглась в 12-мильную акваторию прибрежных российских вод и попыталась пройти Керченским проливом. В общем-то, сделать это можно было совершенно легально — достаточно было официально заявить о своём желании пограничной службе РФ, поскольку разрешение на проход через Керченский пролив по морскому праву носит уведомительный характер. (подробности)