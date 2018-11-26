2018-11-26T04:20:43+03:00
Общество

Умер диктор Центрального телевидения СССР Юрий Ковеленов

Диктор Юрий Ковеленов, который с 1965 по 1995 год вел программу «Время», скончался в возрасте 79 лет [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Диктор 1-го канала Центрального телевидения СССР Юрий КовеленовДиктор 1-го канала Центрального телевидения СССР Юрий КовеленовФото: YouTube
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В воскресенье, 25 ноября, после продолжительной болезни в Москве умер диктор Центрального телевидения СССР Юрий Ковеленов. Журналист и телеведущий, который с 1965 по 1995 год вел программу «Время» на первом канале, скончался на 80-м году жизни.

«Юры Ковеленова не стало. Сколько мы с ним отвыступали. Сколько отъездили. Светлая память, Юрочка…» - написал известный российский актер Ефим Шифрин на своей странице в Instagram.

koteljnikkoteljnik
Ох, ты... Юры Ковеленова не стало. Сколько мы с ним отвыступали. Сколько отъездили. Светлая память, Юрочка...
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Стоит отметить, что голос Юрия Ковеленова знал каждый советский человек. Кроме того, что он два десятилетия вел главную информационную программу тех времен, в начале 80-х он в паре с Татьяной Судец вел «Песню года».

Кроме того, именно Юрий Ковеленов во время августовского путча 1991 года зачитывал в эфире телевидения обращение к советским гражданам от имени Госкомитета по чрезвычайному положению (ГКЧП).

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