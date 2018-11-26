США надеются с помощью Мексики разрешить ситуацию на границе

СЕГОДНЯ 04:33 2018-11-26T04:55:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Соединенные Штаты с помощью мексиканских властей надеются разрешить ситуацию с так называемым «караваном мигрантов», приблизившимся к южной американской границе. Такое заявление в воскресенье, 25 ноября, сделала министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен.

«Служба таможенного и пограничного контроля наряду с министерством внутренней безопасности, федеральными, местными правоохранительными органами и правоохранительными органами штата и министерством обороны имеют усиленное присутствие вдоль юго-западной границы и на наших пропускных пунктах. Мы продолжаем находиться в тесном контакте с мексиканскими властями и привержены безопасному решению вместе с ними», - написала она на своей странице в Twitter.

К этому часу власти США частично открыли крупный контрольно-пропускной пункт «Сан-Исидро», расположенный между американским городом Сан-Диего и мексиканской Тихуаной. Пока через КПП в обе стороны пропускают только тех, кто идет пешком, а вот когда возобновится движение автомобилей, не сообщается.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, переход временно закрывали после того, как около 500 мигрантов попытались прорваться через полицейское оцепление на территорию Штатов. Американские пограничники применили против нарушителей резиновые пули и слезоточивый газ.