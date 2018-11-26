Из-за снежной бури в США отменили сотни авиарейсов

СЕГОДНЯ 05:55 2018-11-26T06:10:26+03:00

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В воскресенье, 25 ноября, из-за снежной бури в Соединенных Штатах пришлось отменить более 1200 авиарейсов и перекрыть несколько крупных автомагистралей.

Обильные снегопады и сильный ветер, по данным агентства Reuters, накрыли несколько штатов Америки: Канзас, Айова, Миссури и восточную часть Небраски, где из-за многочисленных аварий на дорогах перекрыли участок трассы 80 между Линкольном и Омахой. Более других от непогоды пострадали города Чикаго и Канзас-Сити.

Между тем, Национальная метеорологическая служба предупредила, что в понедельник снежная буря сдвинется к северо-востоку страны и затронет Индиану с Мичиганом. По прогнозам синоптиков, в некоторых регионах может выпасть до 30 см снега.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, необычно холодная для ноября погода в США послужила для главы Белого дома Дональда Трампа поводом для язвительного замечания в адрес сторонников теории глобального потепления на Земле.