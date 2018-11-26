2018-11-26T09:03:28+03:00
В мире

В Новой Зеландии выбросились на берег 145 дельфинов-гринд

Когда их нашли, большинство круглоголовых китов уже погибли
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Две стаи дельфинов выбросились на берег в южной части залива МейсонДве стаи дельфинов выбросились на берег в южной части залива МейсонФото: REUTERS
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В Новой Зеландии произошел новый случай массового самоубийства круглоголовых китов (их еще называют черными дельфинами-гриндами). В минувшую субботу вечером на берег новозеландского острова Стьюарт выбросились две стаи гринд – 145 особей.

К несчастью, их нашли слишком поздно: к тому моменту половина дельфинов уже погибли. А остальные были настолько слабы, что их пришлось усыпить. Как пояснил представитель министерства страны по охране окружающей среды Рен Леппенс в эфире Radio New Zealand, шансов на то, что гринд удастся выпустить в море, было слишком мало.

«Тем не менее, всегда тяжело принимать такое решение», - добавил он.

Уточняется, что трагедия произошла в южной части залива Мейсон.

Напомним, сайт kp.ru писал, что в феврале прошлого года в Новой Зеландии выбросились на берег свыше 600 черных круглоголовых китов, спасти тогда удалось более двухсот. А в марте этого года на побережье Австралии в заливе Хамелин выбросились около 150 черных дельфинов-гринд, выжили из них только 15.

По одной из существующих версий, причина загадочных массовых самоубийств крупных морских животных заключается в нарушении их «биологического компаса» – например, из-за звуков, которое издает подводное оборудование.

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