2018-11-26T12:19:09+03:00
В мире

В Киргизии подросток получил ожоги 30% тела из-за взрыва телефона Nokia

Состояние пострадавшего оценивается как стабильно тяжелое
Сакина НУРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
В Киргизии у подростка сгорело 30% тела из-за взрыва телефона.В Киргизии у подростка сгорело 30% тела из-за взрыва телефона.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

В Киргизии 14-летний подросток получил ожоги 30% поверхности тела в результате взрыва мобильного телефона в кармане его брюк. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава республики.

Несчастный случай произошел в минувшую субботу в Тонском районе Иссык-Кульской области Киргизии.

Пострадавший Д. А. (Полное имя подростка не указывается) 2004 года рождения попал в Тонскую территориальную больницу с травмами, полученными из-за взрыва сотового телефона. Он получил химический и термический ожоги 1 и 2 степени в области грудной клетки, живота, промежности и бедра. По сообщениям минздрава республики, его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Известно, что у подростка был телефон марки Nokia, приобретенный месяц назад. Как сообщил сам мальчик, взрыв произошел неожиданно, он говорил по телефону и случайно уронил его. Далее подросток поднял телефон и положил его в карман, после этого устройство взорвалось.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в США iPhone X взорвался во время установки обновлений.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Участника шоу «Голос» Валерио Сгарджи обокрали в самолете
Рябков: Москва сохранит приверженность ДРСМД, если Вашингтоне не откажется от своих обязательств по соглашению
Названы самые дорогие автомобили в мире
Концерт, организованный в поддержку рэпера Хаски, принесет более 6 млн рублей
Ученые назвали какао самым полезным продуктом во время зимних холодов
Москва заняла третье место в рейтинге по качеству жизни в России
Рубль дешевеет в ходе утренних торгов на Московской бирже в понедельник
В Стамбуле потерпел крушение военный вертолет: трое погибли
США предложили вознаграждение до $5 млн за информацию о теракте в Мумбаи
Число погибших в результате кораблекрушения в Уганде возросло до 35 человек
Журнал National Interest признал уникальным российский противолодочный комплекс «Пакет»
Гендиректор Третьяковской галереи рассказала, почему нельзя все полотна «одеть» в пуленепробиваемое стекло
Все участники саммита по Сирии в Астане подтвердили свое участие
Число пострадавших из-за землетрясении в Иране возросло до 634
Цена нефти марки Brent снова превысила $60 после обвала на 11% по итогам прошлой недели
В Италии задержали более 40 человек по подозрению в контрабанде наркотиков
Власти США открыли пограничный переход Сан-Диего-Тихуана на границе с Мексикой
В Афганистане талибы* убили 22 сотрудника полиции
Проход гражданских судов через Керченский пролив возобновился