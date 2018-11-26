В Киргизии подросток получил ожоги 30% тела из-за взрыва телефона Nokia

СЕГОДНЯ 11:59 2018-11-26T12:19:09+03:00

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В Киргизии 14-летний подросток получил ожоги 30% поверхности тела в результате взрыва мобильного телефона в кармане его брюк. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава республики.

Несчастный случай произошел в минувшую субботу в Тонском районе Иссык-Кульской области Киргизии.

Пострадавший Д. А. (Полное имя подростка не указывается) 2004 года рождения попал в Тонскую территориальную больницу с травмами, полученными из-за взрыва сотового телефона. Он получил химический и термический ожоги 1 и 2 степени в области грудной клетки, живота, промежности и бедра. По сообщениям минздрава республики, его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Известно, что у подростка был телефон марки Nokia, приобретенный месяц назад. Как сообщил сам мальчик, взрыв произошел неожиданно, он говорил по телефону и случайно уронил его. Далее подросток поднял телефон и положил его в карман, после этого устройство взорвалось.

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