В Стамбуле потерпел крушение военный вертолет: трое погибли
В Стамбуле потерпел крушение военный вертолет вооруженных сил Турции. По состоянию на 11:50 26 ноября известно о трех погибших военнослужащих и об одном раненом.
Как сообщает издание Daily Sabah, речь идет о транспортном вертолете Sikorsky UH-60 производства США. Подобные летательные аппараты состоят на вооружении сухопутных войск и ВВС страны.
Вертолет рухнул в Стамбуле .
Сообщается, что вертолет врезался в крышу жилого дома, расположенного в стамбульском районе Санджактепе во время посадки по окончании тренировочного полета. По предварительным данным, причиной трагедии стала техническая неисправность.
На месте случившегося работают бригады экстренных служб: медики и спасатели. Точное число погибших уточняется.
Ранее сайт kp.ru сообщал о крушении гражданского вертолета в английском городе Лестер. На борту судна находились 4 человека, в том числе тайский миллиардер Вишай Шривадданапрабха и его дочь; все они погибли.