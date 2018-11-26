В Стамбуле потерпел крушение военный вертолет: трое погибли

СЕГОДНЯ 11:57 2018-11-26T11:57:58+03:00

По предварительным данным, еще один человек пострадал [видео]

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В Стамбуле потерпел крушение военный вертолет вооруженных сил Турции. По состоянию на 11:50 26 ноября известно о трех погибших военнослужащих и об одном раненом.

Как сообщает издание Daily Sabah, речь идет о транспортном вертолете Sikorsky UH-60 производства США. Подобные летательные аппараты состоят на вооружении сухопутных войск и ВВС страны.

Вертолет рухнул в Стамбуле .

Сообщается, что вертолет врезался в крышу жилого дома, расположенного в стамбульском районе Санджактепе во время посадки по окончании тренировочного полета. По предварительным данным, причиной трагедии стала техническая неисправность.

На месте случившегося работают бригады экстренных служб: медики и спасатели. Точное число погибших уточняется.

Ранее сайт kp.ru сообщал о крушении гражданского вертолета в английском городе Лестер. На борту судна находились 4 человека, в том числе тайский миллиардер Вишай Шривадданапрабха и его дочь; все они погибли.