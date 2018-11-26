Россия завершила поставки истребителей Су-35 в Китай

СЕГОДНЯ 14:09 2018-11-26T14:09:58+03:00

Москва подписала договор с Пекином о покупке военной технике в 2015 году

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Россия завершила поставки всех купленных в рамках контракта Китаем истребителей Су-35.

Как сообщал Ростех, в 2015 году Пекин и Москва заключили контракт о приобретении китайской стороной 24 истребителей на сумму порядка $2,5 млрд. Первые четыре истребителя были переданы Китаю в 2016 году, еще 10 - в 2017-м году. Таким образом, в текущем году Китай получил последние 10 истребителей Су-35.

Предполагается, что Пекин и Москва также обговаривали поставку другой техники. Полная реализация контракта завершится в 2019-2020 году.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Россия завершит контракт на поставку в Китай истребителей Су-35 и С-400 в срок. Об этом заявил глава делегации корпорации "Ростех" (входит "Рособоронэкспорт") на выставке в китайском Чжухае Виктор Кладов.