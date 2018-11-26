Песков рассказал о согласовании встречи Путина и Трампа на G20
Составлена программа проведения встреч президента России Владимира Путина на саммите G20 в Аргентине. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа также согласованы.
«Встреча будет в ходе «двадцатки», когда именно и время - мы вам сообщим», - прокомментировал Песков. По его словам, на данный момент уже прорабатывается план двусторонней встречи.
Саммит G20 пройдет в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря.
Напомним, что ранее Владимир Путин и Дональд Трамп должны были провести встречу в Париже в рамках празднования 100-летия окончания Первой мировой войны.
Переговоры были отменены по просьбе президента Франции Эммануэля Макрона, который не хотел отвлекать внимание от праздничных событий.