Песков рассказал о согласовании встречи Путина и Трампа на G20

СЕГОДНЯ 14:25 2018-11-26T14:26:27+03:00

Пресс-секретарь президента России заявил, что дата переговоров еще не определена

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Составлена программа проведения встреч президента России Владимира Путина на саммите G20 в Аргентине. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа также согласованы.

«Встреча будет в ходе «двадцатки», когда именно и время - мы вам сообщим», - прокомментировал Песков. По его словам, на данный момент уже прорабатывается план двусторонней встречи.

Саммит G20 пройдет в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря.

Напомним, что ранее Владимир Путин и Дональд Трамп должны были провести встречу в Париже в рамках празднования 100-летия окончания Первой мировой войны.

Переговоры были отменены по просьбе президента Франции Эммануэля Макрона, который не хотел отвлекать внимание от праздничных событий.