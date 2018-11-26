2018-11-26T14:43:14+03:00
Политика

Россия и Доминиканская Республика договорились об отмене визового соглашения

В 2017 году ДР посетили 230 тыс. россиян
Сакина НУРИЕВА
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Россия и Доминиканская Республика договорились об отмене визового соглашения.Россия и Доминиканская Республика договорились об отмене визового соглашения.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Россия и Доминиканская Республика подписали договор об условиях отказа от визовых формальностей при двухсторонних поездках граждан двух стран. Документ был согласован главами МИД РФ и ДР Сергеем Лавровым и Мигелем Варгасом Мальдонадо.

По итогам встречи российский политик отметил, что Доминиканская республика является важным стратегическим партнером России в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна. И страны заинтересованы «в совершенствовании и развитии двусторонней договорно-правовой базы».

При этом он напомнил, что Доминиканская Республика стала 25-й страной из 33, с которой Россия подписала соглашение о безвизовом режиме.

По словам Лаврова, в 2017 году Доминиканскую Республику посетили 230 тыс. человек (на 75% больше, чем в 2016 году), что делает ее особенно привлекательной для российских граждан.

Глава МИД ДР Варгас Мальдонадо со своей стороны поблагодарил Россию за оказанную поддержку в ООН. «Будем другом РФ в этом формате», - сказал он.

Он выразил надежду на развитие сотрудничества в области инвестиций, которое «будет способствовать реализации важных двусторонних экономических проектов».

Ранее сайт kp.ru сообщал, что визы для россиян в ОАЭ отменены с июля 2018 года.

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