СЕГОДНЯ 15:52 2018-11-26T15:52:25+03:00

В клубнике из супермаркета в Новой Зеландии нашли швейные иглы Фото: REUTERS

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Полиция Новой Зеландии начала проверку в одном из местных супермаркетов по поводу швейных игл, обнаруженных в клубнике.

Несколькими днями ранее один из покупателей приобрел нашпигованные иголками ягоды в городе Жеральдин. Мужчина вовремя обнаружил опасный предмет в клубнике и не пострадал. Возмущенный покупатель обратился в местную полицию.

Министерство первичной промышленности Новой Зеландии готово сотрудничать с полицейскими, чтобы максимально уменьшить любые риски для населения, сообщает издание The Independent.

К слову, инцидент произошел всего спустя две недели после ареста 50-летней женщины в Австралии, которую подозревают в том, что она начинила огромную партию клубники швейными иголками. Таким образом супервайзер фермы по выращиванию ягод хотела отомстить своим коллегам.

Однако в правительстве Новой Зеландии призвали не поднимать панику.

- На данном этапе у нас нет никаких причин думать, что это не единичный инцидент. Тем не менее в качестве меры предосторожности в том супермаркете клубнику временно убрали с полок,- прокомментировали в правительстве.