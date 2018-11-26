В Турции столкнулись два поезда
В турецкой провинции Сивас произошла железнодорожная катастрофа. Пассажирский поезд, направлявшийся в Сивас из округа Дивриджи, врезался в грузовой состав.
Как сообщает турецкое издание Hurriyet, в результате инцидента пострадали 15 человек, причем ни один из пострадавших не находится в критическом состоянии. Всем им была оказана медицинская помощь. На месте происшествия работают сотрудники турецкой жандармерии, бригады скорой помощи и спасатели.
В турецкой провинции Сивас столкнулись два поезда; пострадали 15 человек.
Причины столкновения в настоящий момент выясняются. По предварительным данным, авария произошла из-за ошибки диспетчеров.
Это уже вторая крупная катастрофа в Турции за сегодня Ранее сайт kp.ru сообщал о воееном вертолете, который потерпел крушение в одном из районов Стамбула. В результате катастрофы погибли четверо из пяти военных, находившихся на борту.