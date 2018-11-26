В Турции столкнулись два поезда

СЕГОДНЯ 17:08 2018-11-26T17:10:37+03:00

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В турецкой провинции Сивас произошла железнодорожная катастрофа. Пассажирский поезд, направлявшийся в Сивас из округа Дивриджи, врезался в грузовой состав.

Как сообщает турецкое издание Hurriyet, в результате инцидента пострадали 15 человек, причем ни один из пострадавших не находится в критическом состоянии. Всем им была оказана медицинская помощь. На месте происшествия работают сотрудники турецкой жандармерии, бригады скорой помощи и спасатели.

В турецкой провинции Сивас столкнулись два поезда; пострадали 15 человек.

Причины столкновения в настоящий момент выясняются. По предварительным данным, авария произошла из-за ошибки диспетчеров.

Это уже вторая крупная катастрофа в Турции за сегодня Ранее сайт kp.ru сообщал о воееном вертолете, который потерпел крушение в одном из районов Стамбула. В результате катастрофы погибли четверо из пяти военных, находившихся на борту.