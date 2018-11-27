2018-11-27T03:20:47+03:00
Общество

Алеку Болдуину предъявили обвинения в драке на парковке

Во время короткого судебного заседания актер молчал, за него говорил адвокат
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Алек Болдуин в суде Нью-Йорка со своим адвокатомАлек Болдуин в суде Нью-Йорка со своим адвокатомФото: REUTERS
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Голливудской звезде Алеку Болдуину в суде Нью-Йорка на Манхэттене предъявили обвинения в связи с дракой на парковке. Его обвинили в попытке нападения на человека, сообщает USA Today.

Актер во время короткого судебного заседания, на котором ему просто зачитали обвинения и разрешили остаться на свободе, молчал. За Болдуина говорил его адвокат Алан Абрамсон. Защитник заявил, что его знаменитый клиент невиновен, и это докажет некая видеозапись, имеющаяся в распоряжении стороны защиты. Саму запись Абрамсон не показал и от оглашения подробностей воздержался.

«Мистер Болдуин не совершал никаких преступлений, и мы уверены, что как только это дело будет полностью расследовано, оно будет быстро и надлежащим образом урегулировано в суде», - заявил адвокат.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, сам актер утверждает, что он никого не бил на парковке и ни в какой драке не участвовал.

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