2018-11-27T08:36:02+03:00
Экономика

Банки стали требовать у клиентов объяснения по переводам в пределах тысячи рублей

С таким столкнулись держатели карт Бинбанка, Тинькофф-банка и Сбербанка
Ася РОМАНЧУК
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Банки оставляют за собой право блокировать счета россиянБанки оставляют за собой право блокировать счета россиянФото: Анастасия Осипова
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Кредитные учреждения получили право контролировать переводы россиян, а в случае совершения подозрительных операция – блокировать счет до тех пор, пока владелец не объяснит куда и зачем направил средства. Эта практика не должна была коснуться небольших сумм, но оказалось иначе. Держатели карт Бинбанка, Тинькофф-банка и Сбербанка столкнулись с тем, что сотрудники финансовой организации требуют экономическое обоснование даже для операций в переделах тысячи рублей.

Естественно, с таким столкнулись не все поголовно, а единицы, но это не успокаивает. В Центробанке уже заявили, что такая практика незаконна и граждане могут написать жалобу на имя регулятора.

Пострадавшие рассказали газете «Известия», что в ноябре им начали звонить службы финансового мониторинга банков и требовать предоставить различные документы по операциям на суммы в пределах 1 тыс. рублей. Как правило это переводы между физическими лицами. В случае отказа предоставить такие сведения, банки обещают аннулировать карту.

Письменное объяснение прислать в WhatsApp. В том числе, приложить расширенную выписка со вклада, чтобы объяснить происхождение данных средств.

На сбор документов отводится три дня.

В пресс-службе ЦБ объясняют, что банки поступают подобным образом, если считают операцию сомнительной: например, совершенной мошенниками. На подобное может указывать сумма перевода, его нехарактерность. Но даже в этом случае кредитная организация не имеет право выяснять происхождение средств или назначение платежа, указали представители регулятора. Единственное, что входит в компетенцию банка – это получить подтверждение от клиента, что перевод совершается с его согласия.

Сай kp.ru разбирался, что делать, если банк заблокировал карту.

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