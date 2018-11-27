2018-11-27T12:56:35+03:00
В мире

Китай намерен жестко отстаивать свои интересы в случае введения очередных пошлин со стороны США

Ранее американский лидер Дональд Трамп пригрозил Пекину новыми тарифами, если торговое соглашение между странами не будет достигнуто до 1 января
Денис СУХОВ
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Китай намерен жестко отстаивать свои интересы в случае введения очередных пошлин со стороны СШАКитай намерен жестко отстаивать свои интересы в случае введения очередных пошлин со стороны СШАФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Китай будет жестко отстаивать свои интересы в случае введения новых заградитеьных пошлин со стороны США. Об этом заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Таким образом он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа, пригрозившего установить новые пошлина на китайский импорт на общую сумму в $257 млрд.

«Китай заинтересован в том, чтобы подобные трения были урегулированы путем переговоров на равноправной основе. В то же время мы способны жестко отстаивать свои законные права. Мы надеемся, что американская сторона будет действовать с нами в едином ключе…содействовать плодотворному прагматическому сотрудничеству во всех направлениях ради наших государств и народов», - подчеркнул Гэн Шуан в ходе брифинга для прессы.

Дипломат отметил, что торгово-экономические отношения с США должны опираться на взаимное доверие и отвечать интересам обеих стран. Гэн Шуан напомним, что совсем недавно американский и китайский лидеры договорились «продвигать диалог, который бы осуществлялся с учетом позиции как КНР, так и Соединенных Штатов».

Ранее хозяин Белого дома выразил готовность ввести дополнительные пошлины в 10-25% на импортные товары из Китая, если стороны не достигнут торгового соглашения до 1 января. В то же время он не исключил, что документ может быть утвержден на предстоящем саммите «двадцатки» в Аргентине 30 ноября – 1 декабря. Ожидается, что в рамках мероприятия Трамп проведет полноформатные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

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