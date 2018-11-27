2018-11-27T09:51:56+03:00
В мире

Трамп готов ввести дополнительные пошлины на китайские товары с 1 января

Если торговое соглашение с Пекином не будет достигнуто, Вашингтон установит новые тарифы на общую сумму $257 млрд
Денис СУХОВ
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Трамп готов ввести дополнительные пошлины на китайские товары с 1 январяТрамп готов ввести дополнительные пошлины на китайские товары с 1 январяФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп полон решимости ввести дополнительные пошлины на импортные китайские товары в случае, если торговое соглашение с Пекином не будет достигнуто до 1 января следующего года.

Соответствующее заявление американский лидер сделал в интервью The Wall Street Journal.

«Если мы не заключим сделку, то тогда я добавлю [в список облагаемых пошлиной товаров] еще на $257 млрд», - подчеркнул Трамп, добавив, что речь идет о ставках в 10% и 25%.

По словам президента, единственная сделка, на которую готовы пойти США, состоит в том, чтобы Китай открыл свой внутренний рынок для конкуренции со стороны американских компаний. Остальные страны, которые эта ситуация не затрагивает, «вольны поступать, как им заблагорассудится», добавил Трамп.

Напомним, торговые переговоры между Вашингтоном и Пекином были приостановлены в середине сентября. После этого в США вступили в силу пошлины на ввозимые китайские товары на общую сумму в $200 млрд. В КНР, в свою очередь, обложили американские товары пошлинами в 5% и 10% на сумму в $60 млрд.

При этом Трамп заявил, что готов начать реализацию нового этапа ограничительных мер, если Поднебесная проявит неуступчивость. В случае введения планируемых с 1 января тарифов, практически весь объем китайского экспорта в США окажется под пошлинами.

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