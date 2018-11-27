СЕГОДНЯ 13:47 2018-11-27T13:47:07+03:00

Сенатор Берни Сандерс примет участие в выборах президента США, если не будет кандидатов лучше. Фото: REUTERS

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Американский сенатор Берни Сандерс заявил, что может принять участие в выборах президента США в 2020 году, если он окажется «лучшим кандидатом».

Он отметил, что примет участие в гонге, если кроме него не найдется подходящих кандидатов, которые смогут обойти действующего президента страны Дональда Трампа. Лишь в этом случае он намерен баллотироваться. При этом он отметил, что приложит все усилия для победы достойного претендента.

«Я не один из тех сыновей мультимиллионеров, чьи родители сказали им, что они станут президентом США. Я не просыпаюсь утром со жгучим желанием быть президентом», — заявил 77-летний сенатор в интервью журналу New York Magazine.

Стоит отметит, что в 2016 году сенатор Берни Сандерс баллотировался в президенты США, но уступил Хиллари Клинтон в ходе внутрипартийных выборов Демократической партии, которая в конечном счете проиграла Дональду Трамп. Причем, по социологическим опросам Сандерс был более популярен, чем Трамп.

Напомним, ранее действующий лидер США Дональд Трамп заявил о намерении баллотироваться в президенты в 2020 году.