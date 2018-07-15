Трамп заявил о намерении баллотироваться в президенты США в 2020 году

СЕГОДНЯ 07:57 2018-07-15T07:57:00+03:00

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Американский лидер Дональд Трамп подтвердил свое намерение баллотироваться в президенты США в 2020 году. При этом нынешний хозяин Белого дома выразил уверенность в том, что «все хотят» его выдвижения на следующих выборах.

«Я настроен на это (участие в следующих президентских выборах в США) решительно. Похоже, что этого хотят все», - сказал Трамп в интервью британскому изданию Daily Mail.

При этом политик считает, что среди членов Демократической партии нет никого, кто мог бы составить ему конкуренцию. «Нет, я не вижу никого. Я их всех знаю, у них никого нет… У них нет правильного кандидата», - подчеркнул глава Соединенных Штатов.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, еще в январе в Белом доме заявили, что президент США Дональд Трамп «абсолютно точно» будет баллотироваться на второй срок на выборах 2020 года. При этом там выразили уверенность в том, что действующий американский лидер станет сильнейшим кандидатом.