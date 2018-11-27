Глава МИД Франции намерен посетить Россию в начале следующего года

СЕГОДНЯ 15:31 2018-11-27T15:31:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил о планах посетить Россию в начале 2019 года. Об этом он сказал по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

«Я взял на себя обязательство посетить Москву и Санкт-Петербург в начале следующего года», - сказал Ле Дриан.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ планирует посетить Россию в начале 2019 года.Такое же желание выразил председатель Северной Кореи Ким Чен Ын. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев сообщил, что Москва и Пхеньян обсуждают параметры и сроки визита.

Напомним, 11 ноября текущего года президент РФ Владимир Путин и лидеры других стран приехали в Париж с честь 100-летия окончания Первой мировой войны. В этот день Путин также посетил заседание Парижского форума мира.