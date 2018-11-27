2018-11-27T15:31:27+03:00
Политика

Глава МИД Франции намерен посетить Россию в начале следующего года

Жан-Ив Ле Дриан нанесет визит в Москве и Санкт-Петербургу
Сакина НУРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Главы МИД Франции и России Жан-Ив Ле Дриан и Сергей Лавров.Главы МИД Франции и России Жан-Ив Ле Дриан и Сергей Лавров.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил о планах посетить Россию в начале 2019 года. Об этом он сказал по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

«Я взял на себя обязательство посетить Москву и Санкт-Петербург в начале следующего года», - сказал Ле Дриан.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ планирует посетить Россию в начале 2019 года.Такое же желание выразил председатель Северной Кореи Ким Чен Ын. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев сообщил, что Москва и Пхеньян обсуждают параметры и сроки визита.

Напомним, 11 ноября текущего года президент РФ Владимир Путин и лидеры других стран приехали в Париж с честь 100-летия окончания Первой мировой войны. В этот день Путин также посетил заседание Парижского форума мира.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24