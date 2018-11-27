2018-11-27T15:59:27+03:00
Политика

Япония планирует закупить у США 100 истребителей F-35A

Стоимость бомбардировщиков оценивается в $8,8 млрд
Алена Басавина
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Япония купит у США еще истребителейЯпония купит у США еще истребителейФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Правительство Японии рассматривает вопрос о покупке у США 100 дополнительных истребителей-бомбардировщиков F-35A пятого поколения. Об этом сообщает японское издание Nikkei.

Согласно опубликованным данным, стоимость контракта превысит $8,8 млрд. Каждый самолет обойдется Японии в $88 млн.

Напомним, что ранее Япония уже подписала контракт на покупку 42 американских истребителей F-35A. С апреля 2018 года по март 2019 года 10 из них должны были разместить на военной базе Мисава на острове Хонсю.

Также Япония заявляла о намерения дооснастить армию американскими истребителями вертикальной посадки и короткого взлета F-35B. Сделать это должны к 2026 году в рамках модернизации Вооруженных Сил.

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