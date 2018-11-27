2018-11-27T18:54:10+03:00
Политика

Российские военные взяли пробы грунта Алеппо после химатаки

На территории сирийского города развернули специальную мобильную лабораторию
Алена Басавина
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Россия взяла пробы грунта в АлеппоРоссия взяла пробы грунта в АлеппоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В сирийском городе Алеппо российские военные взяли пробы грунта после химической атаки. Об этом сообщил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты России в Сирии генерал-майор Валерий Васильев.

«Мобильный комплекс ПХЛ-2 приступил к работе в Алеппо», - заявил Васильев.

На территории атакованной территории развернули лабораторно-полевой комплекс. Система, состоящая из двух модулей позволяет определять химические, токсические и радиационные вещества, а также следы биологических и карантинных инфекций.

Комплексу предстоит определить состав отравляющее вещество, которым воспользовались злоумышленники.

Напомним, что накануне террористы запрещенной в России организации «Джабхат ан-Нусра» обстреляли жилые кварталы Алеппо. В результате нападения 73 мирных жителя получили острое химическое отравление. 8 пострадавших находятся в тяжелом положении.

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