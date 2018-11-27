Российские военные взяли пробы грунта Алеппо после химатаки

СЕГОДНЯ 18:54 2018-11-27T18:54:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В сирийском городе Алеппо российские военные взяли пробы грунта после химической атаки. Об этом сообщил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты России в Сирии генерал-майор Валерий Васильев.

«Мобильный комплекс ПХЛ-2 приступил к работе в Алеппо», - заявил Васильев.

На территории атакованной территории развернули лабораторно-полевой комплекс. Система, состоящая из двух модулей позволяет определять химические, токсические и радиационные вещества, а также следы биологических и карантинных инфекций.

Комплексу предстоит определить состав отравляющее вещество, которым воспользовались злоумышленники.

Напомним, что накануне террористы запрещенной в России организации «Джабхат ан-Нусра» обстреляли жилые кварталы Алеппо. В результате нападения 73 мирных жителя получили острое химическое отравление. 8 пострадавших находятся в тяжелом положении.