Российские военные взяли пробы грунта Алеппо после химатаки
В сирийском городе Алеппо российские военные взяли пробы грунта после химической атаки. Об этом сообщил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты России в Сирии генерал-майор Валерий Васильев.
«Мобильный комплекс ПХЛ-2 приступил к работе в Алеппо», - заявил Васильев.
На территории атакованной территории развернули лабораторно-полевой комплекс. Система, состоящая из двух модулей позволяет определять химические, токсические и радиационные вещества, а также следы биологических и карантинных инфекций.
Комплексу предстоит определить состав отравляющее вещество, которым воспользовались злоумышленники.
Напомним, что накануне террористы запрещенной в России организации «Джабхат ан-Нусра» обстреляли жилые кварталы Алеппо. В результате нападения 73 мирных жителя получили острое химическое отравление. 8 пострадавших находятся в тяжелом положении.