Национальный совет кинокритиков США назвал "Зеленую книгу" лучшим фильмом года
Национальный совет кинокритиков США назвал киноленту американского режиссёра Питера Фаррелли "Зелёная книга" лучшим фильмом 2018 года.
Картина рассказывает о необычном турне двух мужчин - богатого и талантливого музыканта и его водителя, который не умеет пользоваться столовыми приборами, но зато отлично работает кулаками.
Примечательно, что лучшим актером, по версии совета кинокритиков США стал Вигго Мортенсен, сыгравший в этом фильме одну из главных ролей. Лучшим же режиссером был признан Брэдли Купер за его картину "Звезда родилась". Сыгравшей главную роль в этом фильме Леди Гаге также вручили титул лучшей актрисы.
Торжественная церемония вручения премий состоится на концерте NBR Awards 8 января 2019 года.
При этом, как уточняет издание Deadline Hollywood. выбор Национального совета кинокритиков часто совпадает с решением Национальной академии киноискусств, которая присуждает "Оскары".
Сайт kp.ru писал о том, что в прошлом году кинокритики отметили также работу мексиканского режиссера Гильермо дель Торо под названием "Форма воды". Фильм повествует о необычной любви между человеком и мутантом.