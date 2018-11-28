Национальный совет кинокритиков США назвал "Зеленую книгу" лучшим фильмом года

СЕГОДНЯ 08:35 2018-11-28T08:35:33+03:00

Назван лучший фильм года по версии кинокритиков США Фото: кадр из фильма

При этом Вигго Мортенсен, сыгравший главную роль в данной киноленте, был признан лучшим актером года

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Национальный совет кинокритиков США назвал киноленту американского режиссёра Питера Фаррелли "Зелёная книга" лучшим фильмом 2018 года.

Картина рассказывает о необычном турне двух мужчин - богатого и талантливого музыканта и его водителя, который не умеет пользоваться столовыми приборами, но зато отлично работает кулаками.

Примечательно, что лучшим актером, по версии совета кинокритиков США стал Вигго Мортенсен, сыгравший в этом фильме одну из главных ролей. Лучшим же режиссером был признан Брэдли Купер за его картину "Звезда родилась". Сыгравшей главную роль в этом фильме Леди Гаге также вручили титул лучшей актрисы.

Торжественная церемония вручения премий состоится на концерте NBR Awards 8 января 2019 года.

При этом, как уточняет издание Deadline Hollywood. выбор Национального совета кинокритиков часто совпадает с решением Национальной академии киноискусств, которая присуждает "Оскары".

Сайт kp.ru писал о том, что в прошлом году кинокритики отметили также работу мексиканского режиссера Гильермо дель Торо под названием "Форма воды". Фильм повествует о необычной любви между человеком и мутантом.