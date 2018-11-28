2018-11-28T08:35:33+03:00
Звезды

Национальный совет кинокритиков США назвал "Зеленую книгу" лучшим фильмом года

При этом Вигго Мортенсен, сыгравший главную роль в данной киноленте, был признан лучшим актером года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Назван лучший фильм года по версии кинокритиков СШАНазван лучший фильм года по версии кинокритиков СШАФото: кадр из фильма
Изменить размер текста:

Национальный совет кинокритиков США назвал киноленту американского режиссёра Питера Фаррелли "Зелёная книга" лучшим фильмом 2018 года.

Картина рассказывает о необычном турне двух мужчин - богатого и талантливого музыканта и его водителя, который не умеет пользоваться столовыми приборами, но зато отлично работает кулаками.

Примечательно, что лучшим актером, по версии совета кинокритиков США стал Вигго Мортенсен, сыгравший в этом фильме одну из главных ролей. Лучшим же режиссером был признан Брэдли Купер за его картину "Звезда родилась". Сыгравшей главную роль в этом фильме Леди Гаге также вручили титул лучшей актрисы.

Торжественная церемония вручения премий состоится на концерте NBR Awards 8 января 2019 года.

При этом, как уточняет издание Deadline Hollywood. выбор Национального совета кинокритиков часто совпадает с решением Национальной академии киноискусств, которая присуждает "Оскары".

Сайт kp.ru писал о том, что в прошлом году кинокритики отметили также работу мексиканского режиссера Гильермо дель Торо под названием "Форма воды". Фильм повествует о необычной любви между человеком и мутантом.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Количество экзаменационных упражнений для водителей предложили сократить
Лаврентьев заявил о постепенной стабилизации ситуации в Сирии
WikiLeaks решила подать в суд на Guardian за статью о встречах Ассанжа с Манафортом
Из 67 федеральных проектов Алтайский край примет участие в 52
Сотрудники Google призвали отменить запуск поисковика Dragonfly в Китае
В Финляндии заявили, что не претендуют на Карелию
Стоимость оливье к новому году вырастет минимум на 4 процента
В Грузии начался второй тур выборов президента
Картина Ивана Маковского «Игра в жмурки» продана на аукционе за 5,5 миллионов долларов
Самописец разбившегося в Индонезии Boeing 737 зафиксировал "борьбу человека и машины"
Взрыв на химзаводе в Китае: 22 человека погибли, еще 22 пострадали
В Киеве задержан мужчина, забросавший Андреевскую церковь "коктейлями Молотова"
Венесуэла сбила четыре самолета колумбийских наркоторговцев
США обвинили в мошенничестве шестерых россиян и двух граждан Казахстана
Погода в Москве на 28 ноября 2018 года: в столице похолодает до -9
Посольство России направило в госдеп США ноту протеста в связи с ужесточением условий содержания Бутиной
Трамп не намерен прекращать расследование Мюллера по «делу России»
Трамп обсудил с Трюдо закрытие заводов General Motors
Экс-сотрудница МВБ США обвинила российские СМИ в том, что они говорят правду
Глава ФНС: «Получить налоговые вычеты по расходам на лечение и обучение совсем просто»
В Канаде медведь гризли растерзал женщину и ребенка