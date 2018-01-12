2018-01-12T14:44:35+03:00
Звезды

Гильдия кинокритиков США назвала лучший фильм 2017 года

Также стали известны лауреаты премии Critics' Choice Awards в других номинациях
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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"Форма воды""Форма воды"Фото: кадр из фильма
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Лучший фильмом 2017 года по версии кинокритиков США стала фантастическая кинолента "Форма воды" мексиканского режиссера Гильермо дель Торо. Такое решение приняла гильдия в рамках премии Critics' Choice Awards.

За эту же картину о необычной любви Торо получил награды и в других номинациях - "Лучшая режиссура", "Лучший саундтрек" и "Лучшая работа художников-постановщиков". Ранее с ней же он завоевал "Золотого льва Святого Марка" и "Золотой глобус" в категории "Лучший режиссер".

Между тем, звание лучшего актера гильдия присудила Гэри Олдмену за роль в фильме "Темные времена", а лучшей актриса была признана американка Фрэнсис МакДорманд, которая снялась в нашумевшей киноленте "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".

Лидером среди телевизионных сериалов стала драма "Большая маленькая ложь". Она выиграла не только в категории "Лучший сериал", но также присвоила себе победу в номинациях "Лучшая актриса сериала" - Николь Кидман, и "Лучшие актеры второго плана в сериале" - Александр Скарсгард и Лора Дерн.

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