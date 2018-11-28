2018-11-28T10:44:12+03:00
В мире

В ЦИК Грузии сообщили о десяти жалобах, полученных в ходе второго тура выборов президента

Спикер призвала всех соблюдать правила
Сакина НУРИЕВА
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В ЦИК Грузии сообщили о десяти жалобах, полученных в ходе второго тура выборов президента.В ЦИК Грузии сообщили о десяти жалобах, полученных в ходе второго тура выборов президента.Фото: REUTERS
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В Грузии за пару часов голосования во втором туре президентских выборов в окружные комиссии поступили десять жалоб. Об этом заявила пресс-спикер Центризбиркома Анна Микеладзе.

«К этому моменту в окружные комиссии поступили десять жалоб, которые соответствующие комиссии рассмотрят в установленные законом сроки», — сообщила Микеладзе на брифинге.

Она рассказала, что на избирательном участке нарушили закон, спросив у граждан их персональные данные. В связи с инцидентом спикер призвала всех соблюдать правила и обеспечить проведение процесса выборов в спокойной среде.

Напомним, в среду, 28 ноября в Грузии начался второй тур выборов президента.

На пост главы республики претендуют два бывших министра иностранных дел – формально независимая Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия «Грузинская мечта», и Григол Вашадзе, оппозиционный кандидат от созданного Михаилом Саакашвили «Единого национального движения».

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