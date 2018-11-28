В Грузии начался второй тур выборов президента

СЕГОДНЯ 09:16 2018-11-28T09:16:03+03:00

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Утром в среду, 28 ноября, в Грузии открылись избирательные участки. Сегодня граждане республики выбирают нового президента.

На высший государственный пост претендуют два бывших министра иностранных дел – формально независимая Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия «Грузинская мечта», и Григол Вашадзе, оппозиционный кандидат от созданного Михаилом Саакашвили «Единого национального движения».

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, первый тур президентских выборов в Грузии прошел ровно месяц назад, 28 октября. По результатам голосования, никто из 25 претендентов не набрал необходимые для победы 50% плюс один голос. Разрыв между лидерами был минимальным: Саломе Зурабишвили поддержали 38,63% граждан, а Григола Вашадзе – 37,74%.

Это последние прямые выборы президента Грузии. Согласно принятой в марте этого года новой редакции Конституции страны, с 2024 года главу республики будет выбирать уже избирательная коллегия из 300 делегатов.