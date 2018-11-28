2018-11-28T10:49:18+03:00
Общество

Испанский журналист проникся "дружеской атмосферой" в российском плацкарте

Хавьер Колас совершил небольшое путешествие на поезде РЖД, чтобы насладиться "волшебством", которое "находится на грани исчезновения"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Испанский журналист назвал свою поездку по России в плацкартном вагоне «волшебной». Фото: Александр Щербак ТАССИспанский журналист назвал свою поездку по России в плацкартном вагоне «волшебной». Фото: Александр Щербак ТАСС
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Испанский журналист Хавьер Колас совершил небольшое путешествие по России в плацкартном вагоне поезда РЖД и оценил царящую там "дружескую атмосферу".

В своей статье для газеты El Mundo он написал, что эта поезда вернула его к рассказам о людях, которые "растворились в необъятности XIX и XX веков". Этот "дух товарищества", по мнению иностранца, в других местах нашей страны довольно непросто встретить.

Здесь нет дверей, а значит нет и разделяющих людей границ. Успокоенные перестуком колес пассажиры смотрят сны, а на столах - куриные грудки и водка.

"Поездка в общем вагоне не бывает ни слишком хорошей, ни слишком плохой. Как любой обычный день из нашей жизни, но только запоминающийся", — отмечает автор.

При этом он подчеркивает, что сейчас это "непередаваемое волшебство находится на грани исчезновения", поскольку в скором времени "Российские железные дороги" обновят парк плацкартных вагонов.

Сайт kp.ru писал о том, что в новых составах появятся индивидуальные шторки, которые позволят огородить полку от чужих глаз, а также подголовники, индивидуальное освещение и многое другое.

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