2018-11-28T12:09:35+03:00
В мире

Константинополь распустил архиепископию русских православных церквей в Западной Европе

Всего в экзархате 65 приходов, 11 действующих церквей и 2 монастыря
Сакина НУРИЕВА
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Константинопольский патриархат распустил архиепископию русских православных церквей в Западной Европе.Константинопольский патриархат распустил архиепископию русских православных церквей в Западной Европе.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Константинопольский патриархат принял решение о роспуске Западноевропейского экзархата приходов русской традиции по итогам собрания священного синода на Фанаре.

Об этом сообщает ТАСС.

В 1917 году в Западной Европе с центром в Париже была создана архиепископия православных русских церквей. До 1930 года западноевропейскими русскими церквями управлял архиепископ Евлогий (Георгиевский), в этом же году РПЦ отстранил его от должности. Однако большинство прихожан сохранили приверженность к Евлогию. Константинопольский патриархат вручил ему титул патриаршего экзарха.

В 1944 году Евлогий попытался вернуться в юрисдикцию Московской патриархии, с тех пор статус архиепископии оставался по вопросом. Пока в 1999 году патриарх Варфоломей не сообщил, что архиепископия находится под властью Константинополя.

В настоящее время в экзархате 65 приходов, 11 действующих церквей и 2 монастыря; основная масса его прихожан сосредоточена во Франции.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Украинская церковь разорвала евхаристическое общение с Константинополем.

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