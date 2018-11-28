2018-11-28T11:42:17+03:00
В мире

Сестра Ким Кардашьян возглавила рейтинг высокооплачиваемых знаменитостей до 30 лет

Предпринимательница оказалась на вершине списке в возрасте 21 года
Сакина НУРИЕВА
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Кайли Дженнер возглавила список самых высокооплачиваемых мировых знаменитостей в возрасте до 30 лет по версии журнала Forbes.Кайли Дженнер возглавила список самых высокооплачиваемых мировых знаменитостей в возрасте до 30 лет по версии журнала Forbes.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Младшая сестра американской звезды реалити-шоу и модели Ким Кардашьян Кайли Дженнер возглавила список самых высокооплачиваемых мировых знаменитостей в возрасте до 30 лет по версии журнала Forbes. Дженнер оказалась на первой строчке в возрасте 21 года.

Как сообщает издание, за текущий год предпринимательница заработала $166,5 млн благодаря благодаря своей косметической линии Kylie Cosmetics.

Вторую позицию в рейтинге занял 27-летний британский певец Эд Ширан с доходом в $110 млн. Замыкает тройку лидеров бразильский футболист Неймар да Силва Сантос Жуниор, заработавший за год состояние в $90 млн.

Всего в списке оказались только две женщины. Второй из них стала кантри-певица Тейлор Свифт. Стоит отметить, что в число наиболее высокооплачиваемых звезд также вошли музыканты Эйбел Макконен Тесфайе (The Weekеnd), баскетболист Джеймс Харден, боксеры Сауль Альварес и Флойд Мейвезер, футболист Дерек Карр и гольфист Джордан Спит.

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