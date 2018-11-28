2018-11-28T12:06:13+03:00
В мире

В Австралии приступили к эвакуации из-за лесных пожаров

Стихия надвигается к городу Грейсмир в штате Квинсленд
Сакина НУРИЕВА
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В австралийском Квинсленде приступили к эвакуации из-за лесных пожаров.В австралийском Квинсленде приступили к эвакуации из-за лесных пожаров.Фото: REUTERS
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Власти австралийского штата Квинсленд приступили к эвакуации 8 тысяч человек из-за расширяющегося лесного пожара. Об этом сообщил телеканал ABC.

С минувших выходных площадь лесных пожаров достигла 20 тысяч гектаров, в результате стихия уничтожила большинство домов. Власти предупредили не желающих покидать территорию жителей о том, что больше не могут гарантировать их безопасность. В настоящее время некоторые районы штата уже не подлежат эвакуации.

Распоряжение о немедленной эвакуации получили жители города Грейсмир, на который движется стихия.

Восемь самолетов уже приступили к тушению лесного пожара. Среди них также крупный пожарный самолет, способный сбросить 15 тысяч литров воды.

Напомним, 8 ноября 2019 года в американской Калифорнии произошел самый крупный в истории штата лесной пожар, который унес жизни 85 людей и сжег 620 квадратных километров территории.

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