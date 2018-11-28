2018-11-28T12:46:48+03:00
Политика

Сенатором от штата Миссисипи стала член Республиканской партии

Синди Хайд-Смит набрала на 8% голосов больше, чем ее противник Майк Эспи
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Сенатор-республиканец Синди Хайд-СмитСенатор-республиканец Синди Хайд-СмитФото: REUTERS
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Во втором туре внеочередных выборов сенатора от штата Миссисипи победу одержала республиканка Синди Хайд-Смит. Ее единственным соперником был темнокожий кандидат от Демократической партии Майк Эспи

Окончательные результаты выборов пока не озвучены, одного, согласно предварительным данным и обработке 90% бюллетеней, Хайд-Смит заполучила около 54% голосов, а Эспи - 46%.

При этом главные американские телеканалы и другие СМИ уже называют победы республиканки гарантированной, а президент США Дональд Трамп даже поздравил женщину в Twitter.

По данным телеканала NBC, Хайд-Смит будет занимать должность сенатора от штата Миссисипи до 3 января 2021 года. Примечательно, что она стала первой женщиной, избранной в американский Сенат от этого штата.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 6 ноября переизбирались 35 из 100 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей Конгресса, 39 губернаторов штатов, а также более шести тысяч членов законодательных собраний. Тогда ни один из кандидатов на выборах в Миссисипи не набрал более 50% голосов, а потому был назначен второй тур.

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