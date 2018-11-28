США не планируют размещать ядерные ракеты в Европе

СЕГОДНЯ 18:59 2018-11-28T18:59:35+03:00

США не будут размещать ракеты в Европе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Совет национальной безопасности Белого дома заявил, что речь якобы идет о дезинформации со стороны России по поводу ДРСМД

Изменить размер текста: A A

Соединенные Штаты не будут размещать ядерные ракеты в Европе. Об этом в Twitter написал руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Гарретт Марки.

«У Соединенных Штатов нет планов размещать ядерные ракеты наземного базирования в Европе», - пишет представитель ведомства. По его словам, речь идет об очередной российской дезинформации по поводу Договора о ракетах средней и меньшей дальности.

Напомним, что накануне заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что Россия при военном планировании сходит из сценария с появлением ракет США в Европейском регионе.

Напомним, 20 октября президент США Дональд Трамп заявил о намерении своей страны выйти из Договора о РСМД, который вступил в силу 1 июня 1988 года. Он выступил с заявлением, что Россия якобы нарушает это соглашение.