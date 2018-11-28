Цена нефть Brent снова опустилась ниже $60

СЕГОДНЯ 19:37 2018-11-28T19:37:27+03:00

Ранее стоимость черного золота на этой отметке была зафиксирована на прошлой неделе

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Цена фьючерса на нефть Brent с поставкой в январе 2019 года опустилась на 0,93% в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне. Согласно опубликованным данным, стоимость составила $59,65 за баррель.

Ниже отметки в $60 нефть этого сорта опускалась на прошлой неделе. Ранее такая стоимость была отмечена в октябре 2017 года.

Также падение испытала стоимость фьючерса на нефть WTI с поставкой в январе. На бирже NYMEX цена составила на 0,52% меньше - $51,29 за баррель.

Известно, что снижение цен на нефть связывают с предстоящим саммитом G20, который пройдет в Буэнос-Айресе 30 ноября. Участники рынка ожидают итогов двусторонних встреч членов «двадцатки».