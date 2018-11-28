2018-11-28T19:37:27+03:00
Экономика

Цена нефть Brent снова опустилась ниже $60

Ранее стоимость черного золота на этой отметке была зафиксирована на прошлой неделе
Алена Басавина
Поделиться:
Комментарии: comments1
Нефть снова начинает дешеветьНефть снова начинает дешеветьФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Цена фьючерса на нефть Brent с поставкой в январе 2019 года опустилась на 0,93% в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне. Согласно опубликованным данным, стоимость составила $59,65 за баррель.

Ниже отметки в $60 нефть этого сорта опускалась на прошлой неделе. Ранее такая стоимость была отмечена в октябре 2017 года.

Также падение испытала стоимость фьючерса на нефть WTI с поставкой в январе. На бирже NYMEX цена составила на 0,52% меньше - $51,29 за баррель.

Известно, что снижение цен на нефть связывают с предстоящим саммитом G20, который пройдет в Буэнос-Айресе 30 ноября. Участники рынка ожидают итогов двусторонних встреч членов «двадцатки».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Матч Локомотив - Галатасарай: в воротах у гостей появится Фернандо Муслера
«Роскосмос» и РАН представят лунную программу
Греческие футбольные фанаты закидали гостей «коктейлями Молотова»
Матч Локомотив - Галатасарай: в атаке у хозяев поля появится Федор Смолов
90-летний Жан-Мари Ле Пен заплатит 11 тысяч евро за гомофобные высказывания
Песков прокомментировал слова Михалкова об информированности Путина
США не планируют размещать ядерные ракеты в Европе
Путин заявил, что пенсии будут расти
В Таиланде задержали гражданина России
Путин потребовал строго контролировать расходы на нацпроекты
Путин и кронпринц Саудовской Аравии обсудят на G20 убийство Хашкаджи
Ушаков: Путин и Меркель обсудят ситуацию в Сирии
РПЦ предлагает западноевропейским общинам перейти обратно под свою юрисдикцию