2018-11-28T23:45:24+03:00
Политика

Путин подписал закон о введении электронного военного билета

Новый документ будет выдаваться по желанию граждан
Дарья ИВАШКИНА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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В среду, 28 ноября, президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении в нашей стране нового документа воинского учета - электронного билета, который будет выдаваться по желанию граждан наряду с традиционными военными билетами.

При этом подписанный главой государства закон, текст которого опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, расширяет перечень сведений, содержащихся в документах воинского учета. Так, он дополнен пунктом «иные (в том числе биометрические) персональные данные, определенные положением о воинском учете».

Таким образом, электронная карта будет содержать в себе, в частности, такие сведения о гражданине, как фамилия, имя и отчество, дата рождения, место жительства и работы, образование, годность к военной службе по состоянию здоровью.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, 20 ноября законопроект о введении электронного военного билета был принят Госдумой, а 23 ноября его одобрил Совет Федерации.

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