2018-11-29T02:24:59+03:00
В мире

В конгресс США внесли законопроект о запрете продления договора СНВ-3

Авторы документа считают, что сначала Россия должна «сократить свой ядерный арсенал»
Дарья ИВАШКИНА
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В конгресс США внесли законопроект о запрете продления договора СНВ-3В конгресс США внесли законопроект о запрете продления договора СНВ-3Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В среду, 28 ноября, член Палаты представителей Лиз Чейни и сенатор-республиканец Том Коттон внесли в конгресс США законопроект, запрещающий выделение средств из американского бюджета на продление действия Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) после 2021 года.

Согласно этому документу, ни о каком продлении СНВ-3 не может быть и речи до тех пор, пока Вашингтон не убедит законодателей в том, что Москва согласилась «сократить свой ядерный арсенал» и «включить свои новые системы доставки ядерного оружия в рамки нового договора СНВ». Как отмечается в совместное заявление авторов законопроекта, размещенном на сайте Лиз Чейни, продление договора, который был подписан президентами России и США 8 апреля 2010 года, «в настоящее время не отвечает интересам национальной безопасности Соединенных Штатов».

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, еще в октябре появилась информация о том, что США задумались о пересмотре Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений, срок действия которого истекает в 2021 году.

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