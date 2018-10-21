2018-10-21T10:58:41+03:00
В мире

США задумались о пересмотре договора СНВ-III

Речь идет о Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, срок действия которого истекает в 2021 году
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments4
США задумались о пересмотре договора СНВ-IIIСША задумались о пересмотре договора СНВ-IIIФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В воскресенье, 21 октября, появилась информация о том, что США задумались о пересмотре Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), который был заключен между Москвой и Вашингтоном в апреле 2010 года.

Как уточнили в администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, в настоящее время рассматривается несколько вариантов того, как поступить с соглашением. «У США пока нет окончательной позиции, но рассматривается несколько вариантов, включая пересмотр (договора СНВ-III)», - сказал высокопоставленный источник в нынешней американской администрации газете Financial Times.

Также собеседник издания заметил, что изучается и возможность продления договора, однако такой вариант «маловероятен».

Между тем ранее американский лидер Дональд Трамп уже заявил о намерении своей страны выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Таким образом, как считают в Госдуме, Вашингтон «закладывает мину под весь процесс разоружения».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Роль Остапа Бендера в новой экранизации «12 стульев» досталась Нагиеву
ФАС изучит ситуацию с ростом цен на сахар
В Британии арестовали мужчину, пытавшегося похитить копию Великой хартии вольностей
Более 50 рейсов отменено в Брюсселе из-за забастовки грузчиков
Володин выразил соболезнования в связи с кончиной Николая Караченцова
Болтон: Белый дом пригласил Путина в Вашингтон
Заместитель генпрокурора России Иван Семчишин подал в отставку
ОБСЕ не обнаружила присутствия российских военных в Донбассе
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,50% годовых
В России начались продажи бюджетного iPhone XR
Московским таксистам предложили самим определять тарифы за поездку
Кремль посчитал неуместными обвинения в адрес Саудовской Аравии по делу Хашкаджи
Последнее желание Николая Караченцова так и не исполнилось
Моряка с арестованного в Турции судна вернули в РФ
Путин назвал смерть Николая Караченцова невосполнимой утратой для всех
Психологи объяснили нежелание людей прекратить несчастливые отношения