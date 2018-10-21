США задумались о пересмотре договора СНВ-III

21 Окт. 10:58 2018-10-21T10:58:41+03:00

Речь идет о Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, срок действия которого истекает в 2021 году

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В воскресенье, 21 октября, появилась информация о том, что США задумались о пересмотре Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), который был заключен между Москвой и Вашингтоном в апреле 2010 года.

Как уточнили в администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, в настоящее время рассматривается несколько вариантов того, как поступить с соглашением. «У США пока нет окончательной позиции, но рассматривается несколько вариантов, включая пересмотр (договора СНВ-III)», - сказал высокопоставленный источник в нынешней американской администрации газете Financial Times.

Также собеседник издания заметил, что изучается и возможность продления договора, однако такой вариант «маловероятен».

Между тем ранее американский лидер Дональд Трамп уже заявил о намерении своей страны выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Таким образом, как считают в Госдуме, Вашингтон «закладывает мину под весь процесс разоружения».