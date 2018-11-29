2018-11-29T03:40:22+03:00
В мире

Самолет Трампа получил повреждение в аэропорту Нью-Йорка

Boeing 757 пострадал при столкновении с другим воздушным судном
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Принадлежащий президенту США Дональду Трампу самолетПринадлежащий президенту США Дональду Трампу самолетФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В среду, 28 ноября, появилась информация о том, что принадлежащий президенту США Дональду Трампу частный самолет получил повреждение в аэропорту Ла-Гуардия, расположенном неподалеку от Нью-Йорка.

Так, Boeing 757 пострадал при столкновении с другим воздушным судном. Как стало известно, инцидент произошел на земле. По некоторым данным, самолет Bombardier Global Express двигался к месту стоянки и задел крыло принадлежащего американскому лидеру лайнера.

В результате ЧП никто из людей не пострадал. Кроме того, никаких нарушений в работе аэропорта не было, передает Associated Press.

Между тем пресс-служба Белого дома и компания Трампа Trump Organization пока никак не комментируют произошедшее. Однако управление воздушных и морских портов штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси подтвердило факт столкновения авиалайнеров.

Кстати, отметим, это уже не первый подобный случай в мире. Например, как сообщал сайт kp.ru, в июне два самолета столкнулись в аэропорту Сеула. Тогда оба воздушных судна получили повреждения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Трамп пригрозил рассекретить «разрушительные» для демократов документы
Сенатор США потребовал, чтобы глава ЦРУ провела брифинг по делу об убийстве Хашкаджи
Эрдоган заявил о намерении обсудить с Трампом ситуацию в сирийском Манбидже
Еще пять женщин обвинили Люка Бессона в сексуальных домогательствах
В конгресс США внесли законопроект о запрете продления договора СНВ-3
Зурабишвили лидирует на выборах президента Грузии с 59,6% голосов
Автобус со школьной командой по волейболу попал в ДТП в Канаде
Банк Англии спрогнозировал последствия Brexit без сделки
Керченского стрелка кремировали и похоронили под чужой фамилией
У француженки из-за краски для волос деформировалось лицо
Путин подписал закон о введении электронного военного билета
Минобороны РФ сообщило о планах ИГ* применить химоружие против курдов
Путин упростил показ фильмов в музеях и выставочных залах
"Локомотив" турецкий "Галатасарай" 2:0 в Лиге Чемпионов
Украинские радикалы попытались захватить ТЦ Ocean Plaza
На Украине начали опись имущества Киево-Печерской лавры
Президент разрешил присваивать географическим объектам имена выдающихся людей
Путин определил бюджет Федерального фонда ОМС