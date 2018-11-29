Самолет Трампа получил повреждение в аэропорту Нью-Йорка

СЕГОДНЯ 03:40 2018-11-29T03:40:22+03:00

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В среду, 28 ноября, появилась информация о том, что принадлежащий президенту США Дональду Трампу частный самолет получил повреждение в аэропорту Ла-Гуардия, расположенном неподалеку от Нью-Йорка.

Так, Boeing 757 пострадал при столкновении с другим воздушным судном. Как стало известно, инцидент произошел на земле. По некоторым данным, самолет Bombardier Global Express двигался к месту стоянки и задел крыло принадлежащего американскому лидеру лайнера.

В результате ЧП никто из людей не пострадал. Кроме того, никаких нарушений в работе аэропорта не было, передает Associated Press.

Между тем пресс-служба Белого дома и компания Трампа Trump Organization пока никак не комментируют произошедшее. Однако управление воздушных и морских портов штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси подтвердило факт столкновения авиалайнеров.

Кстати, отметим, это уже не первый подобный случай в мире. Например, как сообщал сайт kp.ru, в июне два самолета столкнулись в аэропорту Сеула. Тогда оба воздушных судна получили повреждения.