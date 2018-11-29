Эрдоган заявил, что расчеты за поставку С-400 в Турцию будут проведены в нацвалютах

СЕГОДНЯ 06:48 2018-11-29T06:48:48+03:00

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Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган, общаясь в четверг, 29 ноября, с журналистами в аэропорту Стамбула перед вылетом на саммит G20, который 30 ноября и 1 декабря будет проходить в Аргентине, подтвердил намерение Анкары рассчитаться за поставки российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в республику национальными валютами. При этом политик подчеркнул, что передача ЗРК должна состояться в конце 2019 года.

«Передача систем (C-400) должна состояться к концу 2019 года, после чего совместными усилиями глав министерств финансов и Центробанков двух стран будет реализован тезис о расчетах в нацвалютах», - приводит слова Эрдогана агентство Anadolu.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в ноябре министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заверил, что Анкара не собирается отказываться от покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400, несмотря на недовольство Вашингтона. Он назвал этот вопрос решенным.