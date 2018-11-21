Чавушоглу после встречи с Помпео заявил, что Турция не откажется от покупки российских С-400

СЕГОДНЯ 03:59 2018-11-21T06:51:27+03:00

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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу после встречи с госсекретарем США Майком Помпео заявил журналистам, что несмотря на недовольство Вашингтона, Анкара не собирается отказываться от покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Он назвал этот вопрос решенным.

«Сделка уже осуществлена, я не могу ее отменить», - сказал турецкий министр.

При этом Мевлют Чавушоглу добавил, что ему «нужно больше», и он предпочел бы закупать вооружения «у своих союзников», передает Интерфакс.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в конце прошлого года Россия и Турция подписали контракт на поставки четырех дивизионов российских ЗРС С-400 «Триумф» на общую сумму 2,5 миллиарда долларов. При этом Москва пошла навстречу Анкаре как в вопросах цены, так и по срокам. Производство комплексов для турецких ВВС уже началось, начало развертывания комплексов на территории Турции запланировано на октябрь 2019 года.

Вашингтон эти планы очень обеспокоили, и Соединенные Штаты призвали Турцию отказаться от покупки наших С-400, пригрозив санкциями и другими карательными мерами. Вчастности, – отменой поставок истребителей пятого поколения F-35

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