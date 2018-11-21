2018-11-21T06:51:27+03:00
В мире

Чавушоглу после встречи с Помпео заявил, что Турция не откажется от покупки российских С-400

Глава турецкого МИД назвал этот вопрос решенным
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments15
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу с госсекретарем США Майком ПомпеоМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу с госсекретарем США Майком ПомпеоФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу после встречи с госсекретарем США Майком Помпео заявил журналистам, что несмотря на недовольство Вашингтона, Анкара не собирается отказываться от покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Он назвал этот вопрос решенным.

«Сделка уже осуществлена, я не могу ее отменить», - сказал турецкий министр.

При этом Мевлют Чавушоглу добавил, что ему «нужно больше», и он предпочел бы закупать вооружения «у своих союзников», передает Интерфакс.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в конце прошлого года Россия и Турция подписали контракт на поставки четырех дивизионов российских ЗРС С-400 «Триумф» на общую сумму 2,5 миллиарда долларов. При этом Москва пошла навстречу Анкаре как в вопросах цены, так и по срокам. Производство комплексов для турецких ВВС уже началось, начало развертывания комплексов на территории Турции запланировано на октябрь 2019 года.

Вашингтон эти планы очень обеспокоили, и Соединенные Штаты призвали Турцию отказаться от покупки наших С-400, пригрозив санкциями и другими карательными мерами. Вчастности, – отменой поставок истребителей пятого поколения F-35

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трамп бьет по России и Китаю, чтоб Турция и Индия боялись

Виктор БАРАНЕЦ

Военный обозреватель «КП» - о реальных причинах американских санкций (подробности).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Инфоцентр «Крымский мост» назвал сообщения о «проседании» сооружения мифом
В Норвегии футбольного арбитра обвинили в растлении 300 мальчишек
В ДТП на Мичуринском проспекте пострадали три человека
Южная Корея назвала главные условия для экономического развития КНДР
Спецслужбы США внедрили в «караван мигрантов» своих шпионов
Россия выступает за расширение информационных связей со странами Юго-Восточной Азии
СК опубликовал видео с места происшествия в аэропорту Шереметьево
Арестованный в ответ на российские санкции сухогруз покинул Украину
ЦБ РФ: ряд китайских банков «расширительно интерпретирует» санкции в отношении России
Погода в Москве на 21 ноября 2018 года: в столице будет облачно и около нуля градусов
Торговый представитель США: Китай не хочет менять позицию в спорах
Эксперты назвали страны с наиболее высоким риском погибнуть от природных катастроф
Трамп заступился за дочь: не сравнивайте Иванку с Клинтон
Белый дом прокомментировал отмену указа Трампа окружным судом
Сенаторы требуют, чтобы Трамп выяснил, причастен ли саудовский принц к убийству Хашукджи
Собянин распорядился организовать фестиваль «Круг света» в 2019 – 2021 годах
Украина вновь заявила о «необходимости» лишить членов СБ ООН права вето
Польша отказалась подписывать пакт ООН о миграции
Черчесов назвал поражение России в Стокгольме заслуженным
Трамп: Отмена оружейных сделок США с Саудовской Аравией стала бы «подарком» для России и Китая
Появилось видео с места гибели человека на ВПП в «Шереметьево»
Россия проиграла 0:2 в решающей игре Лиги Наций команде Швеции в гостях
Помпео: США призывают избрать главой Интерпола представителя Южной Кореи
Представитель ВОЗ: Благодаря принятым мерам Россия за последние два года сохранила четыре тысячи жизней
Матч Швеция - Россия: наша команда проигрывает 0:1 после 1 тайма в поединке Лиге Наций
Обнародованы новые подробности убийства саудовского журналиста Хашукджи
ВОЗ: детская смертность в ДТП приобретает масштабы эпидемии