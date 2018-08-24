2018-08-24T06:44:30+03:00
В мире

США пригрозили всему миру санкциями за покупку С-400 у России

В госдепе заявили, что Штаты выступают против приобретения российских ЗРК партнерами по НАТО
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Официальный представитель госдепартамента США Хизер НауэртОфициальный представитель госдепартамента США Хизер НауэртФото: REUTERS
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Вашингтон пригрозил санкциями за покупку зенитных ракетных комплексов С-400 и партнерам по НАТО, и всем остальным странам мира.

«Мы против того, чтобы кто-то из наших партнеров и союзников в мире покупал С-400», - заявила на брифинге в четверг руководитель пресс-службы госдепартамента США Хезер Науэрт.

Он пояснила это тем, что российские зенитные ракетные системы противовоздушной обороны якобы несовместимы с другими системами НАТО.

«Для нас это повод для беспокойства. Вы знаете, что это противоречит нашей политике, чтобы союзник по НАТО, такой как Турция, использовал С-400», - добавила американский дипломат.

А когда кто-то из журналистов спросил, не последует ли за покупкой ЗРК С-400 у России наказания в виде санкций, Науэрт ответила уклончиво, но доходчиво.

«Мы ясно дали понять, что именно может спровоцировать санкции по всему миру», - заявила официальный представитель госдепа.

К слову, как ранее сообщал сайт kp.ru, приобрести российские зенитно-ракетные системы С-400 «Триумф» в ближайшее время собирается Индия, а в Китае наши ЗРК уже получили.

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