Бумажные посадочные талоны в аэропортах заменят смартфоны

СЕГОДНЯ 07:32 2018-11-29T07:32:39+03:00

Норма может заработать уже в 2019 году

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В российских аэропортах совсем скоро могут исчезнуть бумажные посадочные талоны. Их заменят смартфоны. С помощью гаджета человека будут допускать на досмотр и разрешать посадку в самолет.

Это не значит, что бумажная версия документа будет отменена, она останется, но будет необязательной.

Соответствующий приказ разработал Минтранс, его уже согласовало МВД. В 2019 году идея может быть реализована.

Это ускорит процесс обслуживания пассажиров, к тому же подобные системы отвечают требованиям современности, они уже применяются во многих странах.

Авиаперевозчик будет оформлять билет в виде штрих-кода и направлять его на электронный носитель пассажира (смартфон, планшет), а уже с экрана документ будут сканировать, чтобы пропустить человека в самолет.

Кстати, сейчас в действующем законодательстве есть две противоречащих нормы: согласно одной из них электронный посадочный талон имеет ту же юридическую силу, что и распечатанный на бумаге. А другая гласит, что человек должен предъявить штамп о прохождении досмотра, пишет газета «Известия».

Сайт kp.ru писал о новых правилах, которые действую в аэропортах. Пассажиру лучше их знать, что не оказаться в неприятной ситуации.