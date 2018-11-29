Посольство РФ сообщило о смерти заключенного в США россиянина

СЕГОДНЯ 08:03 2018-11-29T08:03:20+03:00

В одной из больниц США скончался заключенный в американской тюрьме россиянин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мужчина скончался на минувших выходных в медицинском центре Св. Джозефа в Такоме

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Стало известно о смерти россиянина, который находился в заключении в частной иммиграционной тюрьме "Northwest Detention Center" в американском городе Такома штата Вашингтон. О гибели нашего соотечественника сообщили в пресс-службе посольства РФ в США.

"В посольство поступила информация о смерти находившегося в заключении российского гражданина М. Д. Амара (место заключения - "Northwest Detention Center"). По данным американских властей, россиянин скончался 24 ноября в медицинском центре Св. Джозефа", - говорится в сообщении, опубликованном на странице диппредставительства в Facebook.

Проживающие в России родственники умершего уже проинформированы о случившемся. В настоящий момент дипломаты занимаются выяснением всех обстоятельств и причин смерти мужчины.

Стоит отметить, что в настоящий момент в американских тюрьмах и следственных изоляторах находится множество наших соотечественников. Так, например, под арестом уже почти полгода находится 29-летняя Мария Бутина, которую обвиняют в незаконной деятельности в качестве иностранного агента.

Сайт kp.ru писал о том, что сейчас девушка содержится в так называемом режиме сегрегации, который ее родственники и правозащитники расценивают как пытки.